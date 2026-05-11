Cambian estrategia vs homicidios en la capital; células BOI operarán de tarde hasta la madrugada

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Julio Salas, informó que en lo que va del mes de mayo se han registrado diez homicidios dolosos (hasta la mañana de este lunes iban 8).

El jefe de las fuerzas municipales puntualizó que en la Mesa Regional de Seguiridad, se acordó que a partir de hoy la célula BOI comienza a operar desde la tarde hasta la madrugada.

Del número de víctimas, cuatro fueron ultimados al interior de una vivienda tal y como los de un hoy fueron reportados en la colonia Diego Lucero. También dos fallecieron en hospital, dos en vía pública, uno en carretera y uno más en un motel.

De acuerdo con las cifras comparativas con mayo del año pasado, a la fecha hay un incremento, pues en 2025 a este día de mayo se tenían registrados 5 eventos dolosos, hoy subió a diez, por ende no se pretende bajar la guardia.