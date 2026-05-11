Chihuahua a Los Ángeles; la conexión más esperada llegará este año

El secretario de Turismo Edibray Gómez Gallegos dio a conocer que entre los vuelos que se anunciarán próximamente están cuatro destinos importantes uno de ellos será a Los Ángeles.

En este sentido destacó que se ha mantenido la comunicación con las aerolíneas de Mexicana de Aviación, Aeroméxico, TAR, Viva aerobús y Volaris con el fin de dar más rutas de conexión, mismas que serán anunciadas en el segundo semestre del año.

“Está muy avanzado para que vuelos lleguen al AIFA y de ahí a otro destino final con bajarse o sin bajarse del avión”, comentó.

Un destino que se tiene contemplado es la conexión diaria de Ciudad de México con Chihuahua, se proyectan vuelos de Chihuahua a Monterrey, Los Ángeles, El paso y Querétaro.