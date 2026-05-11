Exigen cárcel e inhabilitación en contra del alcalde de Namiquipa; interponen las denuncias y demandas correspondientes

En un acto que se suma a la creciente lista de presuntas irregularidades y abusos de poder señalados en la gestión del presidente municipal de Namiquipa, el empresario Uriel Tena ha hecho pública la interposición de denuncias y demandas legales en contra de Adrián Ruiz, actual alcalde del municipio. Los delitos por lo que se le acusan al edil incluyen: Extorsión, Abuso de autoridad, Extralimitación de funciones, Daño patrimonial.

La situación se originó tras la expedición oficial de un certificado de uso de suelo por parte del mismo municipio para la operación de una estación de servicio (gasolinera). Confiando en la legalidad del acto administrativo y el consentimiento previo de la autoridad municipal, el empresario realizó inversiones que superan el millón de pesos en infraestructura y gestiones.

Sin embargo, en una acción calificada como arbitraria y con tintes de extorsión, el alcalde Adrián Ruiz ha negado sistemáticamente el permiso de construcción final. Esto ocurre a pesar de que el proyecto cuenta con el cumplimiento total de los requisitos federales y estatales, además del uso de suelo vigente.

El caso de Adrián Ruiz guarda similitudes con escándalos recientes que han marcado a otras administraciones municipales, donde alcaldes de localidades como Casas Grandes, El Oro y Chínipas terminaron presos bajo procesos judiciales por circunstancias similares.

De proceder las denuncias y encontrarse responsabilidad legal, el edil podría perder su derecho a la reelección en el próximo proceso electoral.