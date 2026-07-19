Arresta SSPE a sujeto con droga en Cuauhtémoc, intentó fugarse

La detención de un sujeto en posesión de droga se llevó a cabo durante la noche del sábado, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) que encabeza Gilberto Loya, implementaron un operativo de vigilancia en el municipio de Cuauhtémoc, con el objetivo de rastrear y localizar a generadores de violencia que operan en la región.

El hecho se dio sobre la calle Cascada Basaseachi, cuando los elementos avistaron en circulación un vehículo Nissan Sentra de color gris, el cual aceleró de inmediato al notar la presencia policial, evento que desencadenó una persecución.

Momentos después, quien conducía el vehículo perdió el control debido a la lluvia, lo que permitió a los elementos llevar a cabo la intervención. Al realizar la revisión identificaron al hombre como Diego Alexandro S. M., quien además portaba consigo un envoltorio con presunta cocaína.

Los hechos previos derivaron en la formal detención del sujeto de 21 años, quien en conjunto con el vehículo y la droga, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso correspondiente.

La SSPE reafirma su compromiso con la seguridad pública, a través de operativos instruidos por Gilberto Loya, con el firme objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.