El estadio Banorte ya luce los postes de gol de campo, las yardas pintadas sobre el césped y los logotipos de los Vikingos de Minnesota y los 49ers de San Francisco en varias de sus paredes.

El estadio Banorte, único recinto en recibir tres Copas del Mundo, se convirtió en un emparrillado de futbol americano. A tres días del regreso de la NFL a México, el histórico inmueble ya luce los postes de gol de campo, las yardas pintadas sobre el césped y los logotipos de los Vikingos de Minnesota y los 49ers de San Francisco en varias de sus paredes.

Foto Víctor Camacho

Durante un recorrido por el recinto, decenas de trabajadores terminaban los preparativos para recibir el domingo a los dos equipos de la liga estadunidense. Las labores se concentraban en el mantenimiento de la cancha y los últimos ajustes para que el Coloso de Santa Úrsula albergue por sexta ocasión un partido de temporada regular de la NFL.

“Por el Mundial 2026 de hace unos meses se ajustó el campo por césped 100 por ciento natural, y será el mismo que se ha utilizado desde entonces. No hubo necesidad de extender las medidas del campo como si pasó en Madrid y en Alemania”, explicó Nick Pappas, encargado de superficies de la NFL.

Todavía faltaban algunos detalles. Las zonas de anotación deberán lucir los colores y escudos de ambas franquicias, mientras el emblema de la liga ocupará el centro del campo, como ocurre en los encuentros de la NFL.

En los vestidores también se afinaban los últimos preparativos. El mobiliario estaba prácticamente listo para recibir a los jugadores, quienes ocuparán sillas plegables para soportar hasta más de 140 kilogramos de peso.