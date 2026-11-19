El sospechoso desprendió la máquina de una sucursal de Bank of Texas y escapó sin ser detenido.

DALLAS, Texas.- Un hombre no identificado arrancó de su base un cajero automático completo utilizando un montacargas de gran tamaño y escapó lentamente con la máquina en Dallas, Texas, alrededor de las 3:30 de la madrugada del miércoles 18 de noviembre de 2026. El robo ocurrió en el área de autoservicio (drive-thru) de una sucursal de Bank of Texas, ubicada sobre Walnut Hill Lane, cerca del Hospital Presbiteriano.

Una residente de un complejo de departamentos cercano grabó la escena y llamó al 911 después de despertarse por el estruendo de la maquinaria pesada. El video fue difundido posteriormente por CBS News y se viralizó en redes sociales por la forma en que el presunto responsable levantó la estructura metálica y se alejó por la vialidad.

¿Cómo se ejecutó el robo del cajero automático?

A diferencia de otros robos de cajeros, en los que se emplean cadenas o vehículos para embestir y arrastrar las estructuras, en este caso el sujeto utilizó directamente las horquillas del montacargas para desprender y elevar la máquina desde su base.

Una vez que logró cargar el cajero completo sobre las cuchillas frontales, el operador maniobró en reversa y avanzó a baja velocidad con el equipo a cuestas antes de perderse de vista.

¿Qué ha informado la Policía de Dallas sobre el caso?

Tras recibir el reporte ciudadano al número de emergencias, oficiales del Departamento de Policía de Dallas acudieron al punto sobre Walnut Hill Lane para inspeccionar los daños en la zona de autoservicio bancaria.

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Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación, pero no han reportado personas detenidas ni han confirmado la identidad del sospechoso. La corporación policial tampoco ha precisado el monto exacto ni si el responsable consiguió abrir la bóveda para sustraer el dinero en efectivo del interior del cajero.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el dinero del cajero?

Las autoridades no han precisado el monto exacto que contenía la máquina.

Tampoco han confirmado si el responsable logró abrir la bóveda.

La identidad del sospechoso no ha sido confirmada.

No se han reportado personas detenidas.

La investigación continúa abierta y, con la información disponible, no se ha confirmado si el robo permitió sustraer dinero en efectivo.