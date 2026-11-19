Los tres enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.

Tres ciudadanos mexicanos se declararon culpables de conspirar para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico en Estados Unidos y transferir las ganancias a México mediante criptomonedas y operaciones bancarias, informó este jueves el Departamento de Justicia estadunidense.

De acuerdo con documentos judiciales, Eliomar Segura Torres, de 37 años; Juan Carlos Michel Martínez, de 41, y Manuel Ignacio Correa, de 45, participaron en una red que recogía dinero en efectivo procedente de la venta de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en distintas ciudades estadunidenses, entre ellas Lexington, Kentucky.

Segura Torres reclutaba intermediarios financieros para recoger las ganancias del narcotráfico, mientras Michel Martínez y Correa coordinaban su traslado y blanqueo mediante una red de cómplices. Ambos recibían comisiones calculadas en función de los recursos que lograban transferir mediante criptomonedas o depósitos bancarios.

Los tres enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión. Las sentencias de Segura Torres y Michel Martínez se fijaron para el 18 de febrero de 2027, mientras la de Correa está programada para el 4 de marzo. Un juez federal determinará las condenas.