Arresta COE a tres personas en posesión de cocaína durante un cateo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Carlos Xavier F. S., de 63 años, Cinthia V. V., de 43 años y una menor de 17 años de edad, por posesión de droga en Ciudad Juárez.

La detención de las citadas personas se efectuó en el interior de una vivienda de la calle Santa Clara y Sierra de Majalca, de la colonia La Cuesta, durante un cateo efectuado con la colaboración de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

En el lugar se localizaron 54 envoltorios de plástico que contenían un total 100 gramos de cocaína.

Los detenidos y la droga asegurada, fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Narcomenudeo, autoridad que integrará la carpeta de investigación para proceder a judicializar la causa penal por delitos contra la salud.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).