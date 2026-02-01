Arizona Cardinals firman a Mike LaFleur como entrenador en jefe

Se espera que los Arizona Cardinals contraten a Mike LaFleur como su nuevo entrenador en jefe, y el coordinador ofensivo de Los Angeles Rams firmará un contrato de cinco años, según informaron fuentes a Adam Schefter de ESPN el domingo.

Los Cardinals se reunieron con el coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks, Klint Kubiak, el sábado por la noche, pero dado que se espera que Kubiak se convierta en el entrenador en jefe de los Raiders después del Super Bowl, Arizona optó por otro coordinador ofensivo de la NFC Oeste.

Arizona entrevistaron inicialmente a LaFleur de forma virtual al principio del proceso y luego lo recibieron para una entrevista de dos días, que incluyó una cena con los ejecutivos del equipo, los días 26 y 27 de enero.

Mike LaFleur, de 38 años, reemplazará a Jonathan Gannon, quien fue despedido como entrenador en jefe de Arizona el 5 de enero, lo que dio inicio a una búsqueda de su reemplazo que duró más de un mes.

LaFleur es el sexto entrenador en jefe consecutivo contratado por los Cardinals que no tiene experiencia como entrenador a tiempo completo en la NFL.

LaFleur llega a Arizona con experiencia como coordinador ofensivo y con un pedigrí como entrenador. Pasó las últimas tres temporadas como coordinador ofensivo de los Rams y fue coordinador ofensivo de los New York Jets de 2021 a 2022. Sin embargo, LaFleur no era quien decidía las jugadas para los Rams, que llegaron a la final de la Conferencia Nacional (NFC) gracias al mariscal de campo Matthew Stafford, quien lanzó para la cuarta mayor cantidad de yardas por pase de su carrera en una temporada digna de un MVP.

La ofensiva de los Rams, bajo la dirección del entrenador en jefe Sean McVay, ocupó el primer lugar en puntos por partido, yardas totales por partido, yardas totales por jugada, yardas por pase por partido y primeros downs por partido.

El hermano mayor de LaFleur, Matt, es el entrenador en jefe de los Green Bay Packers.

LaFleur tiene un profundo conocimiento de la NFC Oeste, ya que pasó tres temporadas con los Rams y cuatro temporadas, de 2017 a 2020, con los San Francisco 49ers.