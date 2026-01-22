Ariana Grande, Paul Mescal y Chase Infiniti: los desairados en las nominaciones al Oscar 2026

Las sorpresas y ausencias produjeron un “drama” en las nominaciones al Oscar 2026, con Ariana Grande y Paul Mescal como dos de los protagonistas.

Con un récord histórico de 16 nominaciones, la película Sinners (Pecadores) se convirtió en la gran protagonista de las nominaciones a los premios Oscar reveladas este jueves, en una jornada marcada por diversos giros inesperados y un “drama” que tuvo a Ariana Grande, Paul Mescal y Chase Infiniti como principales protagonistas al ser desairados en las categorías de actuación.

Oscar 2026: Ariana Grande, Paul Mescal y Chase Infiniti no logran ser nominados

Cada año, el anuncio de las nominaciones a los Premios de la Academia genera una mezcla de euforia y desconcierto y la lista de quienes aspiran al Oscar en la edición número 98 de la entrega no fue la excepción.

Ariana Grande, Cynthia Erivo y ‘Wicked por Siempre’ fueron ignorados por completo en las nominaciones al Oscar 2026 (AFP)

Críticas y desconcierto dejó tras de sí la lista de varias estrellas que, contra todo pronóstico, no fueron mencionadas —principalmente— en las categorías de actuación.

¿Lo tiene asegurado?

Timothée Chalamet avanza en la recta final tras su primer Oscar; es el favorito gracias a ‘Marty Supreme’ Timothée Chalamet se convirtió en el primer hombre de 30 años o menos en ser nominado tres veces al Oscar a Mejor Actor en la historia de los premios.

Ariana Grande (Wicked: Por Siempre), Paul Mescal (Hamnet) y Chase Infiniti (Una Batalla tras Otra) quedaron fuera de los nominados, a pesar de que se encontraban entre los favoritos.

Ariana Grande y ‘Wicked por Siempre’ ignorados por completo en el Oscar 2026

La ausencia más comentada en la lista de nominaciones al Oscar 2026 es, sin duda, la de Ariana Grande.

Tras haber cautivado a la crítica y obtenido una nominación como Mejor Actriz de Reparto en 2025 por su interpretación de Glinda en la primera entrega de Wicked, se esperaba que este año consolidara su éxito.

En 2025, Ariana sí fue nominada como Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘Wicked’ (Monica Schipper/Getty Images)

Sin embargo, a pesar de que en Wicked: Por siempre (la conclusión de la adaptación cinematográfica del clásico de Broadway) su papel cobra una relevancia dramática mayor, la Academia decidió ignorar su actuación.

Además, mientras que la primera parte fue un fenómeno que acumuló 10 nominaciones y se llevó dos estatuillas, este año la producción dirigida por Jon M. Chu se quedó totalmente fuera de la competencia.

Chase Infiniti y Paul Mescal: dos omisiones que duelen

Otras figuras que se quedaron en el camino fueron Chase Infiniti y Paul Mescal. La primera, quien ha sido aclamada por su intensidad en el drama de supervivencia Una Batalla tras Otra, era considerada una de las favoritas para ser nominada al Oscar.

Chase Infiniti perdió la ‘batalla’ rumbo al Oscar (Monica Schipper/Getty Images)

Por su parte, el irlandés Paul Mescal, quien es uno de los actores más buscados de su generación tras participar en Aftersun y Gladiador II (y quien ya estuvo nominado anteriormente), no logró entrar en la categoría de Mejor Actor por su papel en Hamnet, la adaptación de la novela de Maggie O’Farrell sobre el hijo de William Shakespeare que Chloé Zhao llevó a la pantalla grande.

Este ‘gladiador’ no llegó a la arena del Oscar (GettyImages)

Las sorpresas en las nominaciones al Oscar 2026

Este día, en el que se dieron a conocer a quienes aspiran a llevarse el premio de la Academia, no todo fueron ausencias.

Delroy Lindo nominado al Oscar a Actor de Reparto por ‘Sinners’ (Amy Sussman)

La categoría de Mejor Actor de Reparto dio la bienvenida al veterano Delroy Lindo, quien posee una carrera que abarca décadas y colaboraciones icónicas con Spike Lee, para finalmente recibir un reconocimiento mayor por su trabajo en Sinners, el thriller sobrenatural y musical de Ryan Coogler.

Asimismo, Elle Fanning sorprendió al colarse en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Elle Fanning (Vía Instagram @balmain)

Fanning, cuya transición de estrella infantil a actriz de método ha sido impecable (destacando en series como The Great), logró la nominación gracias a su sensible interpretación en el drama familiar noruego Valor Sentimental, título que se demuestra que el cine internacional sigue ganando terreno en los premios Oscar, que este año también cuentan con la película brasileña El Agente Secreto y a su estrella, Wagner Moura, entre los nominados.

¿Dónde ver la entrega del Oscar 2026 y cuándo será?

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia se realizará este año el domingo 8 de marzo de 2026, desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La gala del Oscar 2026 comenzará a las 7:00 de la noche tiempo del centro de México y podrá ser vista a través del canal de paga TNT y en la plataforma HBO Max.