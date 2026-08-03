Ariadna sienta a los suspirantes-Carrera azul-Enroques naranjas-Chamba legislativa

Sentados en la misma mesa, así es como la dirigencia nacional de Morena tuvo a los aspirantes a ser los candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en disputa el año que entra, y por supuesto que no faltaron los chihuahuenses que andan en busca de ser los ungidos por la 4T. Así que con la presencia de la dirigente Ariadna Montiel, de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández y los diputados federales Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, ahí estuvieron la senadora con licencia Andrea Chávez, el alcalde de Juárez, también con licencia, Cruz Pérez Cuéllar y el exdirigente estatal Martín Chaparro, a quienes los líderes morenistas les volvieron a leer la cartilla de la unidad y realizaron un corte de caja de cómo van los trabajos territoriales de cada uno, aunado a que los conminaron a no bajar la guardia y seguir en la talacha, pero lo más importante es que les volvieron a pedir el compromiso de unirse en torno a quien resulte ganador o ganadora de la mentada encuesta que definirá la llamada Coordinación Estatal en Defensa de la Cuarta Transformación.

Ya de regreso en el estado y después de ese encuentro con la dirigencia nacional, los suspirantes volvieron a encabezar reuniones, Pérez Cuéllar visitó varios municipios serranos y Andrea Chávez estuvo presente en una Asamblea Informativa en Chihuahua capital, mientras que anoche, la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, informó que los registros para quienes buscan ser alcaldes o diputados federales, serán a finales de este mes de agosto, mientras que las convocatorias para quienes buscan alguna diputación local será emitidas posteriormente. Así que desde ahorita, son varios los morenistas que ya alistan sus papeles para registrarse y buscar alguna alcaldía o diputación federal.

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Si de procesos internos se trata, y ante los rumores un tanto mal intencionados de que la diputada federal del PAN, Manque Granados, se bajó del barco para apoyar las aspiraciones del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, nos enteramos que eso es más falso que un billete de dos pesos, tan es así que la legisladora se mantiene en la carrera interna para buscar ser la candidata de Acción Nacional a la alcaldía de Chihuahua capital, quien además es la única mujer que se registró para serlo, por lo que a pesar de que lleva una buena relación con De la Peña, eso no significa que Manque haya abandonado sus aspiraciones y al igual que el resto de los suspirantes, está en espera de que por fin las dirigencias nacional y estatal, se decidan en hacer públicas las reglas del proceso que determinará quién será el abanderado o abanderada panista que busque suceder al alcalde Marco Bonilla.

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En donde también hubo cambios y enroques es en Movimiento Ciudadano, pues este fin de semana, la dirigencia nacional volvió a designar al diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya como coordinador estatal del partido naranja en sustitución del diputado local Francisco Sánchez, con quien el exalcalde de Parral ha compartido la dirigencia emecista desde que ambos tomaron las riendas de la llamada fuerza naranja, así que de nueva cuenta y de cara al proceso electoral que está por comenzar, “El Caballo” vuelve a montarse en los controles de la nave de Movimiento Ciudadano, un encargo que el mismísimo Dante Delgado le encomendó y que por supuesto, tendrá que ver en cómo MC se desenvuelve y cuál es el papel que jugará en las elecciones del 2027.

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Ya que mencionamos al diputado naranja Francisco Sánchez, y con eso de que se cocina la presentación de una iniciativa que permita a la Fiscalía General del Estado tener autonomía, será él quien presente esta reforma en los próximos días en el Congreso local, con eso de que también es presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, además, durante los trabajos que se realicen para darle forma a esta propuesta, también será analizada una iniciativa que presentó Morena hace algunos ayeres, sin embargo, debido a la chamba atorada en el Legislativo, que no es poca, el proceso podría tardar y ahorita el apuro es sacar adelante un montón de dictámenes que deberán ser votados en el próximo periodo extraordinario que podría llevarse a cabo a mediados de agosto o cuando los coordinadores parlamentarios logren ponerse de acuerdo. Por lo pronto, hoy hay sesión de la Diputación Permanente, pero será cortísima y prácticamente para cumplir con el protocolo.