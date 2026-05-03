Ariadna Montiel, nueva dirigente de Morena; “jamás nos van a dividir”, dice



El VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena eligió a Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional del partido.

Jamás nos van a dividir… Asumo esta responsabilidad con plena conciencia de que lo que importa son las causas que defendemos, el bienestar del pueblo de México”, exclamó en su primer discurso como presidenta del partido.

Montiel Reyes acusó además una “ofensiva permanente” contra el movimiento de la Cuarta Transformación; de esta forma hizo un llamado a la militancia de Morena y al pueblo de México de mantenerse unidos.

Nacimos en la resistencia y en la resistencia seguimos”, exclamó.