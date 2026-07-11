Argentina: instructor de vuelo se arrojó de aeronave; su alumna ‘tomó’ el control y aterrizó a salvo

Ciudad de México. Una alumna de aviación logró aterrizar con éxito una avioneta al quedarse sola en los controles luego de que su instructor, Leandro Bertazzo, se arrojó al vacío en pleno vuelo durante una práctica en la provincia de Córdoba, Argentina, reportó este sábado El País.

La joven de 22 años consiguió mantener el control de la aeronave y establecer comunicación con tierra hasta completar el aterrizaje, mientras las autoridades federales investigan las circunstancias de la muerte del piloto.

“Ya sabés lo que tienes que hacer, sigue para adelante”. Esas fueron las últimas palabras que el instructor de vuelo de 42 años, después se quitó los auriculares, el cinturón de seguridad, dejó a un lado el celular, abrió la puerta de la aeronave y se arrojó desde una altura de 250 metros. Veinte minutos más tarde hallaron el cuerpo de Bertazzo sin vida.

La alumna ya poseía licencia de piloto privado, pero aún le faltaban horas de vuelo para completar su adiestramiento. Desde el aire, reportó a Eduardo Álvarez, dueño de la escuela de vuelo Flying Parrot, lo que había sucedido a bordo del Cessna 150 biplaza.

“Ese día, habíamos visto a Leandro como cualquier otro. Llegó con alegría, a los besos como siempre. Solo llamó la atención que, en lugar de venir con su auto como siempre, le había pedido a un alumno que lo fuera a buscar a la casa donde vivía con sus padres en un barrio de la ciudad de Córdoba. Vinieron conversando de lo más bien”, contó Álvarez al periódico La Nación.

Según detalló el dueño de la academia, Bertazzo tenía sus exámenes sicofísicos en orden y estaba de buen ánimo porque se estaba postulando para cubrir un puesto en una línea aérea importante, un objetivo profesional que siempre había perseguido.

Poco antes de volar con su alumna Rosario, el instructor ya había hecho otra salida con un colega en un viaje de reentrenamiento. “No percibimos ninguna anomalía, nada que pudiera derivar en este final”, relató Álvarez.

Sin embargo, la familia contó que el piloto, quien era soltero y no tenía hijos, pasaba por un “mal momento” y que estaba bajo tratamiento siquiátrico vinculado a asuntos de su vida personal. Álvarez lo describió como un “excelente profesional” que estaba “siempre alegre y provocaba la admiración de todos sus alumnos”.