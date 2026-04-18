Arde domicilio usado como “picadero” en colonia Santo Niño; vecinos piden que intervenga la DSPM

Durante la mañana de este sábado fue sofocado el incendio en un domicilio ubicado sobre la calle Privada de J. Eligio Muñoz, casi esquina con la avenida Tecnológico, en la colonia Santo Niño. De acuerdo con vecinos del sector, este lugar es un punto de reunión para el consumo y venta de drogas, conocido como “picadero”.



El siniestro provocó una intensa movilización de unidades de seguridad en el sector tras el avistamiento de una densa columna de humo que alertó a los agentes de la Policía Municipal del distrito Villa, mismos que solicitaron apoyo de los Bomberos, cuyos elementos trabajaron arduamente para sofocar las llamas que amenazaban con propagarse a inmuebles colindantes.



De acuerdo con los reportes en el sitio, el fuego arrasó con gran parte de la vivienda, la cual presentaba una severa acumulación de basura y materiales inflamables, factores que facilitaron la rápida propagación del siniestro.



Cabe mencionar que los vecinos del sector manifestaron su hartazgo ante esta situación, la cual, aseguran, ha sido denunciada en múltiples ocasiones ante las instancias correspondientes sin haber recibido hasta el momento una solución definitiva.



Ante este nuevo hecho que puso en riesgo la integridad de la comunidad, los habitantes de la colonia Santo Niño exigen a las autoridades municipales intervenir de manera urgente para limpiar el predio y controlar la situación de inseguridad que impera en este punto de la ciudad.