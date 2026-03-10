Aprueban en Comisiones dictamen de la reforma electoral de Sheinbaum; la envían al Pleno

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la de Reforma Política Electoral aprobaron este martes 10 de marzo la reforma electoral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum y que prevé modificar el sistema de representación proporcional, reducir el financiamiento electoral y prohibir la reelección inmediata a partir de 2030.

Con 45 votos a favor, de mayoría Morena, y 39 votos en contra de la oposición, la reforma electoral fue enviada al pleno de San Lázaro para continuar con su proceso legislativo.

La votación del dictámen de la reforma electoral quedó de esta forma, según las comisiones participantes:

Comisión de Puntos Constitucionales: 25 votos a favor y 21 en contra.

Comisión de la Reforma Político-

Electoral: 20 a favor y 19 en contra.

Tras la discusión hubo votos dobles, debido a que algunos legisladores formaban parte tanto de la Comsión de Puntos Constitucionales como de la Comisión de la Reforma Electoral.

La reforma electoral fue enviada al Congreso de la Unión el pasado 4 de marzo por la presidenta Sheinbaum, quien la presentó como el ‘decálogo por la democracia’ y que incluye 10 cambios constitucionales.

“Le llamamos el decálogo por la democracia. A ver con los 10 puntos, muy rápidamente. Es una reforma constitucional”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

De último minuto, los partidos anunciaron nuevas adhesiones a ambas comisiones con el fin de juntar más votos para la reforma.

Tanto el Partido Verde como el PT anunciaron que irían en contra del dictámen; sin embargo, su respaldo a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa.

La discusión se centró en la reducción de legisladores plurinominales, además de la exigencia de que se niegue el registro a partidos con funcionarios ligados al crimen organizado.

Hubo momentos de la sesión en las que los ánimos ‘se calentaron’, con exigencias para hacer modificaciones a la propuesta y las constantes interrupciones del PRI y el PAN a los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano.

Morena denunció violencia política de género contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la bacada del PAN asegurara que la mandataria no leyó la iniciativa y firmó el documento a cargo de Pablo Gómez.