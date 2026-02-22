Aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar fueron dañadas en Jalisco tras la captura de “El Mencho”, líder del CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una serie de hechos violentos en Jalisco, entre los que se encuentra el ataque contra aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en distintos municipios del estado, según información oficial.

Tras los hechos, el Gabinete de Seguridad Nacional informó que los ataques afectaron sucursales ubicadas en diversas regiones de Jalisco.

Además, confirmaron que desplegaron un operativo de manera inmediata para atender las situaciones reportadas en las instalaciones bancarias, con el objetivo de restablecer la normalidad y proteger a la población.

Respuesta institucional y afectaciones

Los incidentes se presentaron en municipios distribuidos por el territorio estatal.

Reportes oficiales señalan que personal de seguridad trabaja en la zona para garantizar la protección de los empleados y usuarios de las sucursales dañadas.

La información oficial señala que los equipos de respuesta coordinan acciones para evaluar los daños y determinar los pasos para la reanudación del servicio bancario.

La prioridad, según las autoridades, consiste en salvaguardar la integridad de las personas y recuperar la operación de las sucursales de Banco del Bienestar.

Las labores de inspección incluyen la revisión de la infraestructura afectada y la implementación de medidas de protección en áreas con registro de incidentes.

Asimismo, las autoridades reiteraron que la seguridad de la población y la continuidad de los servicios bancarios constituyen la prioridad.

Defensa confirmó la muerte de “El Mencho”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante su traslado hacia la Ciudad de México, este 22 de febrero de 2026.

De acuerdo con el comunicado, el líder del CJNG falleció tras ser herido por fuerzas federales debido a que repelieron una agresión de miembros del cártel jalisciense.

El comunicado oficial emitido por la dependencia señala que en total, contando a “El Mecho”, fueron abatidos 7 miembros del CJNG y 2 más se encuentran detenidos.

Las autoridades informaron que la seguridad se mantiene reforzada en la región para evitar reacciones violentas y proteger a la población civil.

La muerte de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en el país.

El despliegue operativo tras su detención incluyó el resguardo de instalaciones estratégicas y la vigilancia especial en zonas identificadas como prioritarias por la presencia del CJNG.

La Sedena destacó que continuará trabajando coordinadamente con otras instancias federales y estatales para mantener el orden y garantizar la seguridad.

Narcobloqueos tras el fallecimiento de “El Mencho”





Luego del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se registraron múltiples narcobloqueos en los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Nayarit y Aguascalientes, estados controlados por el CJNG.

Los reportes oficiales, informados previamente por Infobae México, indican que grupos armados incendiaron vehículos y colocaron obstáculos en diversas carreteras y vialidades principales, afectando el tránsito y generando alarma entre la población.

Los narcobloqueos se habrían presentado de manera coordinada en municipios estratégicos para el CJNG, con el propósito de dificultar la circulación y la llegada de fuerzas de seguridad a las zonas bajo influencia del grupo criminal.

Los incidentes incluyeron la quema de automóviles particulares, transporte de carga y autobuses, además del uso de maquinaria pesada para bloquear accesos viales.

En respuesta a estos hechos, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y personal del ejército implementaron operativos para retirar los vehículos incendiados, liberar las carreteras y restablecer la movilidad.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por las zonas en donde se reportaron bloqueos y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

