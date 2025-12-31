Aprovecha descuento del 12% en el Predial, a partir del viernes 2 de enero

– Este estímulo estará todo vigente todo el primer mes del año 2026
El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, invita a las y los ciudadanos a aprovechar el descuento del 12 por ciento se tendrá en el Impuesto Predial a partir del 2 de enero.
Lo anterior debido a que se hará cierre de sistema para su actualización el 30 de diciembre y 1 de enero; por lo cual este descuento empezará a partir del 2 de enero y estará vigente el primer mes del año, mientras que para febrero y marzo se tendrá un descuento del 8 y 4 por ciento respectivamente, directo en el impuesto.
El viernes 2 de enero, las cajas de Sexta y Mina comenzarán a atender a las y los contribuyentes que acudan a partir de las 6 de la mañana.
Se puede hacer el pago en línea vía mensaje WhatsApp por medio del TesoChat al teléfono: 614 120 00 13, o a través de la página del municipio: www.municipiochihuahua.gob.mx.
Adicional a los puntos de pago de la Tesorería, los contribuyentes podrán pagar con su estado de cuenta, en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio, Azteca, en los establecimientos Oxxo, Alsuper y Smart; en 17 tiendas de Alsuper y Smart se contará con módulos de impresión para estados de cuenta.
De igual manera, quienes tengan dudas se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 6717,7159,6714,6732,7115,7119,6710,7209,6702 y7110.
Cabe destacar que se puede hacer el pago con tarjetas participantes hasta 6 meses sin intereses de manera física o en línea, ya sea en la página o en el TesoChat.
HORARIOS DE CAJAS EN ENERO
CENTRO
Cajas Tesorería, calle Mina #408, colonia Centro.
Horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.
Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro.
Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.
Consejo de Urbanización Municipal (CUM) calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa, colonia Santa Rosa.
Horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes.
NORTE
Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) Avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.
Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.
Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético.
Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.
Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.
Abierta 24 horas, de lunes a domingo.
SUR
Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.
Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.
Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.
Abierta 24 horas, de lunes a domingo.
Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.
Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.
Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.
Horario de 7:00 am a 6:00 pm de lunes a sábado.
Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.
Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.
Villa Juárez, calle 3ª y 16 de septiembre s/n.
Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.
También pueden pagar en las tiendas OXXO, en todas las sucursales.
Si no cuentan con su recibo de pago, pueden solicitar impresión de estados de cuenta y pagar en:
SMART
Smart Nogales: Av. de las Industrias No. 3300, Sergio de la Torre Hernández I Etapa, Quintas Carolinas, 31136
Smart Arcos: Mina del Parral 17113, Villas del Real 111 Etapa, 31137
Smart La Villa: Ave. Tecnológico #8503, Tierra y Libertad, 31126
Smart Sendero: Ave. De las Industrias, Complejo Industrial Chihuahua, 31136
Smart Plaza del Sol: Perif. de la Juventud #3301. Puerta de Hierro, 31207
Smart Saucito: Av Francisco Villa 5701, El Saucito, 31110
Smart Fuentes Mares: Blvd. Fuentes Mares 1000 Esquina Con Melchor Ocampo, 31050, Chihuahua
Smart El Capitán: Blvd. Jase Fuentes Mares 1000, Santa Rosa, 31350
Smart Vistas Del Norte: Ave. Río Danubio “Madre Teresa de Calcuta” 1227, Fracc. Riberas del Sacramento III Etapa IV, 31184
ALSUPER
Alsuper Leones: Periférico Ortiz Mena, 31206
Alsuper Vallarta: Av. Vallarta 5409, Granjas,
Alsuper Fuentes Mares: Av. Nueva España 3405, Rancheria Juarez, 31064
Alsuper Arboledas: Av. Francisco Villa 4905, Arboledas I Etapa, 31110
Alsuper El León: Carretera Aldama
Alsuper Independencia: Bulevar Jose Fuentes Mares 200, Santa Rosa, 31350
Alsuper Rejón: Av. Pról. Teófilo Borunda 11405, 31223
Alsuper Equus Ave. Equus 8810, 31309