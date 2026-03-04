Aprehende Policía Investigadora a mujer acusada por robo en Parral

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvo mediante orden de aprehensión a una mujer de 24 años de edad, que aparece como probable responsable de un robo cometido entre los días 24 y 29 de julio de 2024 en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la persona detenida, de nombre Gisela Alondra S.O. , se encontraba rentando el domicilio propiedad de la víctima, ubicado en la colonia Rinconadas del Sol.

Asimismo, que aprovechando la situación, causó daños por cinco mil 150 pesos al inmueble, del que además sustrajo artículos, herramientas y electrodomésticos por un monto de 16 mil 700 pesos.

Fue detenida en calles de la colonia Emiliano Zapata y quedó a disposición del Juez de Control que la requirió para llevarla a la audiencia en donde el Ministerio Público le formulará imputación.

El trabajo de los investigadores ministeriales permite recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de los delitos que atentan contra el patrimonio de las familias Chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).