Aprehende FDZS a probable responsable de un robo cometido en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, por conducto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvo con una orden de aprehensión a Néstor Jaziel H. C., de 24 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de robo con penalidad agravada.

De acuerdo con lo asentado en la investigación ministerial, el 02 de octubre 2024, la persona detenida se introdujo de manera ilegal a un domicilio ubicado en la colonia El Quijote, de donde sustrajo el cableado eléctrico y diversos artículos.

La detención de Néstor Jaziel H. C. se realizó en el mismo sector en donde se cometió el delito, y fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió a petición de esta representación social para llevarlo a la audiencia en donde se le formulará imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).