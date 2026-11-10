Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 372 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, el dictamen con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, con un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, que implica un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos, es decir 1.3 por ciento mayor en términos reales con respecto al de 2026.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Raúl Bolaños-Cachó Cué, informó que para la discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación a la totalidad de los artículos del proyecto de PEF 2027, así como sus transitorios y anexos.

Luego de la votación, Raúl Bolaños declaró un receso y citó para reanudar la sesión mañana martes 10 de noviembre de 2026, a las 9:00 horas, para continuar con la discusión del dictamen en lo particular.

En el mismo se prevé un déficit presupuestario de un billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos. Para Petróleos Mexicanos (Pemex) contempla una meta de balance financiero de $95,103,000,000 y un techo de gasto de servicios personales de $118,609,169,760, y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una meta de balance financiero de $25,049,336,000, y un techo de gasto de servicios personales de $94,044,496,887.

Del total estimado, 69.9 por ciento corresponde a gasto programable y el restante 30.1 por ciento a erogaciones de naturaleza no programable. El gasto programable que se orienta a la generación de bienes, servicios y obra públicos que la población demanda, suma 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 15 por ciento en términos reales con relación al monto aprobado para 2026

La estimación de gasto no programable para 2027 asciende a 3 billones 203 mil 958.4 millones de pesos, el cual está integrado por el costo financiero de la deuda, que concentra 49.2 por ciento del total, las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios, que equivalen al 48.3 por ciento, y el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que significa 2.5 por ciento del total.

Determina que los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura.

Precisa que las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria, por lo que no se crearán plazas, se abstendrán de solicitar movimientos respecto de las plazas que se encuentran en proceso de conciliación; realizarán las adecuaciones presupuestarias compensadas, con cargo a su presupuesto autorizado, para cubrir las obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento financiero vigentes, y sus contrataciones públicas se llevarán a cabo preferentemente de manera consolidada, entre otras.

Hace mención que la política de gasto público para 2027 mantendrá como principal objetivo alcanzar la prosperidad compartida y continuará priorizando el bienestar de la población mediante una mayor cobertura en los ramos de educación, salud y vivienda, con énfasis en las personas, comunidades y regiones históricamente excluidas.

La inversión pública tendrá un papel estratégico para impulsar el desarrollo económico y regional, mediante proyectos de infraestructura en sectores como energía, transporte, agua, salud y educación, que contribuirán a generar empleos, fortalecer las cadenas productivas y ampliar las oportunidades de inversión.

El total de gasto de inversión estimado para 2027 asciende a un billón 133 mil 613.2 millones de pesos, del cual el 90.5 por ciento corresponde a inversión física presupuestaria (1billón 026 mil 474.4 millones de pesos), 1.3 por ciento a subsidios para el sector social y las entidades federativas y municipios (14 mil 867.0 millones de pesos), y un 8.1 por ciento se refiere al concepto otros de inversión (92 mil 271.8 millones de pesos).

Resalta que la inversión física presupuestaria considera recursos para la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, que incluye la compra de edificios, terrenos, mobiliario, equipamiento de naturaleza diversa, sistemas informáticos, vehículos y equipo de transporte, entre otros, así como las asignaciones para obra pública y proyectos productivos y de fomento.

El PEF contempla dos anexos: el Anexo Transversal 32 “Movilidad y Segundad Vial”, con 175 mil 45.5 millones de pesos, para visibilizar las acciones orientados a garantizar el derecho a una movilidad segura, accesible, inclusive, eficiente y sostenible para todas las personas, mediante intervenciones dirigidas a reducar los siniestros de tránsito, fortalecer la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y promover sistemas du transporte que favorezcan la inclusión social y el desarrollo sostenible.

El Anexo Transversal 33 “Diversidad Sexual y de Género” cuya propuesta de recursos asciende a 43 mil 369 4 millones de pesos y tiene por objetivo identificar y dar seguimiento a las acciones y recursos de los programas presupuestarios que contribuyen, de manera directa o indirecta, a la atención de las brechas de desigualdad y discriminación que enfrenta la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer y otras orientaciones e identidades no representadas (LGBTTTIQ+), en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y entidades participantes.

Los programas prioritarios recibirán un billón 25.4 mil millones de pesos, equivalentes al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En materia de justicia y seguridad se busca fortalecer la transparencia procesal, el acceso equitativo a la justicia y cierre de brechas territoriales en su impartición, con una asignación de 129 mil 602.8 millones de pesos a la Función de Justicia, lo que se traduce en un incremento de 4 mil 209.2 millones de pesos, con lo cual se garantizan la impartición y procuración de justicia, y los derechos fundamentales.

Para seguridad interior o seguridad pública, el Estado mexicano tiene como prioridad para 2027 fortalecer al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mejorando la respuesta a conductas delictivas, reduciendo la impunidad y protegiendo derechos, priorizando la protección de la población. Para esto se observa una asignación presupuestaria a la Función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior por 75 mil 671.1 millones de pesos, lo que representa un incremento del 17.7 por ciento real.

Destaca la propuesta de asignación de un billón 256 mil 948.4 millones de pesos para el sector educativo, lo que se traduce en un incremento del 8 por ciento en términos reales, con lo cual se garantiza el derecho a la educación para todas las edades.

Se promoverá la construcción y ampliación de aproximadamente 150 obras de agua potable y 75 de alcantarillado; la realización de 200 acciones de mejora y rehabilitación en sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, además de la ejecución de 3,000 acciones de mejoramiento de eficiencia de agua potable y saneamiento que beneficiarán a una población estimada de 5 millones de habitantes.

El gasto federalizado, es decir las asignaciones para los gobiernos locales, integrado por las participaciones, aportaciones, convenios de coordinación, salud pública y otros subsidios, suma 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos, 4.6 por ciento más en términos reales que en el aprobado de 2026. Por grupo funcional se propone un gasto de 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos que se distribuyen en las funciones de Gobierno,

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública consideró viable realizar una reducción al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), equivalente a seis mil millones de pesos. La propuesta no pondría en riesgo el ejercicio de las funciones del INE –de acuerdo al análisis efectuado– y le permitirá continuar con la organización del proceso electoral federal concurrente 2026-2027, garantizar las prerrogativas de los partidos políticos y el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

De esa cifra, tres mil millones de pesos van para educación, al programa La Escuela es Nuestra, con el propósito de mejorar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de los planteles educativos, mediante la participación de las comunidades escolares.

Mil millones de pesos a medio ambiente, a fin de fortalecer las acciones de conservación, protección ambiental, vigilancia y desarrollo sustentable. Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: 163.2 mdp para el sector central de la SEMARNAT; 189 mdp a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); 200 mdp para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA);168 mdp para la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); 129.8 mdp a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); 50 mdp al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), así como 100 mdp para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

También, 300 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, destinados a fortalecer los subsidios para las acciones de búsqueda y localización de personas. Además, 700 millones para infraestructura, comunicaciones y transportes — Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)– con el objetivo de consolidar sus capacidades operativas, institucionales y de supervisión del sector aeronáutico.

Además, 618 millones de pesos se aplicarán al programa enfocado en la primera infancia, con lo cual se refuerzan las becas y apoyos para los primeros mil días de vida de las infancias; 362 millones de pesos para la Secretaría de las Mujeres, concretamente para el programa de atención integral para el bienestar, a efecto de robustecer la autonomía económica de las mujeres, y 20 millones de pesos al fomento y promoción del turismo.

Se reasignaron 6 mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para iniciar la construcción del Nuevo Acueducto Calderón–San Gaspar y del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable y atender los problemas históricos de suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.