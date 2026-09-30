Apoya CEJUM Parral con kits escolares a hijas e hijos de sus usuarias

– Acción que suma al bienestar de las familias y fortalece las redes de apoyo

El Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo del Parral (CEJUM Parral), continúa fortaleciendo acciones de acompañamiento integral, diseñadas para sus usuarias y sus familias.

Por ello, a través del Área de Empoderamiento, llevó a cabo la entrega de kits de útiles escolares para las hijas e hijos de sus usuarias, con el propósito de contribuir a su educación y brindarles herramientas para continuar con sus estudios.

Esta acción fue posible gracias a la solidaridad de Minera Titán, Coanzamex y Papelería Copy Color, empresas que se sumaron a esta iniciativa mediante la donación de útiles escolares.

Apoyo que representa mucho más que un paquete de útiles, sino un acompañamiento y oportunidades para las familias.

El Centro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo del Parral agradece a las empresas benefactoras por sumarse a esta iniciativa y contribuir al fortalecimiento de las redes de apoyo para sus usuarias y sus familias.

Porque acompañar a las mujeres también significa sumar esfuerzos para construir mejores oportunidades para sus hijas e hijos.