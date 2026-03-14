Aparatoso choque en el periférico Lombardo Toledano deja dos conductores lesionados

Un aparatoso accidente se registró sobre el periférico Lombardo Toledano, a la altura del entronque con Vitromex, luego de que el conductor de un vehículo Ford Focus color guinda intentara incorporarse a la vialidad desde la calle R. Almada.

De acuerdo con el reporte, el conductor del Focus habría cortado la circulación a un Chevrolet Aveo color gris, provocando el fuerte impacto entre ambas unidades.

Tras la colisión, el Ford Focus salió del camino y terminó desbarrancado a un costado del periférico. Ambos conductores resultaron con policontusiones y fueron atendidos por personal médico en el lugar.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar nota del accidente y elaborar el reporte correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.