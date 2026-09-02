Aparatoso choque en la Palestina deja tres personas lesionadas

Chihuahua, Chih.- Tres personas resultaron lesionadas tras un aparatoso choque registrado en el cruce de la avenida Palestina y calle 20, donde dos vehículos terminaron impactados contra las barras de retención.

El accidente ocurrió cuando la conductora de un Nissan Sentra circulaba de oeste a este por Palestina y el conductor de un Chevrolet Aveo transitaba de sur a norte por la calle 20; este último habría omitido el alto, cortándole la circulación al Sentra, provocando el fuerte impacto y la posterior proyección de ambas unidades.

Al lugar arribaron dos ambulancias de URGE para atender a los lesionados; una persona fue trasladada a un hospital, mientras que otras dos recibieron pase médico. Elementos de la Policía Vial tomaron nota del accidente y realizaron el reporte correspondiente.