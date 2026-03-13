Aparatoso choque deja tres lesionados en Vialidad Sacramento

Un aparatoso choque con personas lesionadas se registró en el cruce de la Vialidad Sacramento y callejón Calera, al norte de la ciudad, generando fuerte movilización de cuerpos de emergencia y caos vial.

El accidente ocurrió cuando una pickup Ram circulaba de norte a sur sobre la Vialidad Sacramento y un Dodge Neón azul, conducido por un adulto mayor, salió del callejón Calera e intentó cruzar la vialidad para incorporarse hacia el norte o realizar una vuelta en “U”, cortándole la circulación.

Tras el impacto, el Neón fue proyectado varios metros y posteriormente fue chocado por una camioneta MG blanca que también circulaba en el mismo sentido.

El saldo fue de tres personas lesionadas, una de ellas quedó atrapada dentro del Neón debido a que el asiento se desplazó hacia el interior del vehículo.

Al lugar arribaron dos unidades de Cruz Roja, elementos de Bomberos para liberar al lesionado y agentes de Policía Vial, quienes controlaron el tráfico ante el congestionamiento generado en los carriles de norte a sur.