Aparatoso choque con volcadura genera caos vial en el Periférico de la Juventud

Un fuerte accidente vial registrado la tarde de este miércoles en el Periférico de la Juventud dejó como saldo a un adulto mayor con lesiones leves y un severo congestionamiento vehicular en sentido de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Mazda 6, modelo reciente y de color blanco, circulaba sobre el periférico en dirección sur–norte cuando, al llegar a la altura del puente con cruce en Vía Sicilia, perdió el control de la unidad.

El automóvil impactó contra el muro de contención y posteriormente contra la terminal ubicada en el lugar, lo que provocó que el vehículo volcara sobre la misma vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindar atención médica al conductor, quien fue identificado como una persona de la tercera edad y presentó lesiones menores, sin que fuera necesario su traslado de urgencia, según información preliminar.

Elementos de la Policía Vial también acudieron al sitio para abanderar la zona, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las labores para retirar el vehículo siniestrado.

El percance ocasionó un importante caos vial en el Periférico de la Juventud, principalmente en el sentido de sur a norte, donde la circulación se vio afectada por varios minutos mientras se llevaban a cabo las maniobras de atención y limpieza.