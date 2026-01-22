Anuncian una fecha más para Edén Muñoz y Grupo Firme en Palenque Santa Rita

Debido al gran numero de ventas en menos de 24 horas, el patronato de la Feria de Santa Rita 2026 anuncia una fecha más para Eden Muñoz y Grupo Firme en el palenque.

“Informamos que debido a la alta demanda, lograron SOLD OUT de venta de boletos en menos de 24 horas. Por ello, anunciamos una nueva fecha, con la venta de boletos a partir del jueves 22 de enero en punto de las 12 pm”, señallaron a través de un comunicado.

Las nuevas fechas son el 22 de mayo Eden Muñoz y 28 de mayo Grupo Firme, piden estar pendientes de las apertura.

Aquí te dejamos los costos para los conciertos que se desarrollaran del 14 al 31 de mayo.