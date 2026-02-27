Anuncian Rodeo con causa por el Autismo este 7 de marzo

Esta mañana se anunció el rodeo con causa por el autismo con Pro Rodeo, será este 7 de marzo en la arena de la unión ganadera.

Por tercer año consecutivo se dio esta colaboración en el marco del 30 aniversario se dará este rodeo el 7 de marzo a las 5 de la tarde, asi lo dio a conocer el representante de Pro Rodeo, Guillermo Herrera.

Lo recaudado en la venta de boletos va en apoyo a los programas del Instituto José David que atiende a menores con autismo esto con el fin de apoyar algunos programas educativos.

Los boletos están a la venta y costases 280 pesos, para la fecha del 7 de marzo, para el 8 de marzo tienen un costo de 270 en adelante, dependiendo la zona adquirirlos a través del whatsapp 6141610532.

Cabe destacar que serán dos días de rodeo para la capital 7 y 8 de marzo además de actividades como la granjita para niños y niñas de 5 años que convivirán con animales de granja, además de mini rodeo, barriles y música en vivo.