Anuncian ChihuAgua Fest para el 28 de enero, vendrán actores de doblaje

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua dio a conocer que este 28 de enero, se llevará a cabo el ChihuAgua Fest 2026, un evento dirigido a jóvenes, en el cual se busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado del vital líquido.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, informó que el evento se efectuará de 11:00 a 18:00 horas en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, donde se estima una asistencia de 4 mil 500 personas, entre estudiantes y público en general.

Falomir destacó que la administración estatal implementa políticas públicas y proyectos integrales para el cuidado del agua, como el programa Aguardianes, al que se han sumado varias instituciones educativas.

Añadió que también se efectúan las acciones de concientización para jóvenes, quienes juegan un papel fundamental en la formación de nuevas generaciones, más comprometidas con el uso responsable de este recurso.

El ChihuAgua Fest 2026 se enfocará en un público juvenil de nivel Medio Superior y Superior, con el cual se utilizará un lenguaje cercano, con ponentes influyentes en temas ambientales, culturales y de creación de contenido.

Entre los participantes destacan Ashley Hinojos, activista ambiental; Luis Carreño y René García, reconocidos actores de doblaje; así como Carlos Chavira, creador de contenido originario de Chihuahua.

El evento contará con un pabellón del arte, un túnel LED inmersivo, participación de patrocinadores con descuentos y promociones en más de 70 negocios locales, y el Foro Juvenil “¿Cómo anda el agua en Chihuahua?”, donde líderes estudiantiles dialogarán sobre el tema.

Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), invitó a los jóvenes a participar, ya que el ChihuAgua Fest puede cambiar significativamente su conciencia sobre el cuidado del agua.

En su intervención, Carlos Chavira dijo que es importante que las personas tengan conocimiento de la situación del recurso hídrico en Chihuahua, para que comiencen a trabajar más para cuidar el agua potable.