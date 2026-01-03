Anuncia Donald Trump captura de Maduro

El Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación sudamericana.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa (Cilia Flores), capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

El republicano también anunció una conferencia de prensa este sábado en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

En las primeras horas de este sábado, al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon en la capital venezolana, Caracas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) prohibió los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso”, luego de las explosiones registradas en Caracas.

