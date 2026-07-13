Andrea Chávez y los petistas-PAN, paciencia y más paciencia-“Defensores” cierran filas-Visita justiciera

Después de que las declaraciones que la diputada local América Aguilar prendieran el cerro petista, con eso de que “la mayoría” de militantes del Partido del Trabajo apoyan las aspiraciones del alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para ser el candidato de la 4T a la gubernatura, sus hermanas y jefas actuales de ese partido en el estado, Lilia y Tania Aguilar se le fueron a la yugular a América y mostraron que la legisladora ya no es más militante del PT, lo que provocó que el conflicto familiar se acentuara mucho más y fuera exhibido públicamente, además, no conforme con el nado sincronizado en contra de América Aguilar, en redes sociales comenzó a circular una invitación a la militancia petista para que este viernes 17 de julio, acudan al Corredor 16 de Septiembre en Ciudad Juárez, para registrar a la senadora con licencia, Andrea Chávez, como coordinadora estatal de afiliación y con ello demostrar que “la mayoría” petista está a favor de que la juarense sea quien abandere a la 4T como candidata a la gubernatura de Chihuahua. La encuesta para formalizar al candidato o candidata aún ni se despliega, pero en el proceso interno por lograr esa añorada candidatura, los trancazos siguen y tal parece que seguirán un día sí y el otro también.

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Y mientras eso sucede en la interna de la 4T, en el PAN siguen a la espera de las reglas que tanto la dirigencia nacional como estatal revelarán para quienes aspiran a ser los abanderados azules, en especial por la gubernatura y la alcaldía de Chihuahua capital, esto tras la plática que la dirigente estatal Daniela Álvarez tuvo con el jefe nacional Jorge Romero, así que para darle sabor al caldo y también para no dejar cabos sueltos en que los suspirantes se apeguen a la institucionalidad, este día, Álvarez saldrá a escena para ofrecer más detalles al respecto, volver a calmar los ánimos y pedir que los aspirantes no desesperen, pues ya la próxima semana podría emitirse la convocatoria.

Todo esto después de que este fin de semana, la jefa panista visitara Parral para conmemorar junto a los azules parralenses lo que fue el llamado Verano Caliente, mismo que ocurrió hace 40 años, pero que el panismo local augura que pueda volver a repetirse el año entrante si la 4T continúa con ese afán de apoderarse de Chihuahua, así que como recordar es vivir, la dirigente estatal también aprovechó para llamar a los suyos a defender la democracia.

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Si de tricolores se trata, este fin de semana estuvo más que movidito para la dirigencia estatal del PRI que lidera Alex Domínguez, y es que el también diputado federal anduvo en Parral y en Ojinaga para reconocer y comenzar con la capacitación de los llamados “defensores”, capacitación que inició el miércoles pasado en Chihuahua capital. En el caso de Parral, el dirigente estatal priista dio el espaldarazo a quienes ya se registraron y que representan a la familia revolucionaria en la región sur del estado, tales como el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado y diputado por el Distrito 22, Arturo Medina; el presidente del Poder Legislativo y representante del Distrito 21, Memo Ramírez y el diputado federal Noel Chávez, los cuales, junto a Alex encabezaron ese evento en la Capital del Mundo.

Además, ayer el dirigente estatal del Revolucionario Institucional anduvo en Ojinaga, en donde también hizo lo propio con los tricolores fronterizos, y en donde aprovechó para denunciar el clima de inseguridad que se vive en esa ciudad que es frontera con Presidio, Texas, pues a pesar de que los enfrentamientos entre miembros del crimen organizado han ido a la baja, lo cierto es que todavía se respira un ambiente de temor entre los pobladores, motivo por el que Alex Domínguez llamó a la Mesa de Seguridad a sesionar en territorio ojinaguense, ya que desde septiembre del 2024 a la fecha, el corredor Aldama-Coyame-Ojinaga, ha vivido momentos de terror que han puesto en crisis a sus habitantes.

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La que también estuvo en la Capital del Mundo es la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, la cual acudió a Parral para realizar una revisión a los órganos jurisdiccionales, entablar un diálogo directo con juezas y jueces, así como para dar seguimiento a uno de los proyectos más ambiciosos para el sur del estado, pues si algo trae en mente la presidenta del TSJE, es que la justicia tiene que estar en todos los distritos, cercana y con sentido humano, es así que el anuncio fuerte fue la inminente apertura de las nuevas instalaciones de los Juzgados Civiles y Familiares, prácticamente listas, con un agregado clave: un Centro de Convivencia Familiar para acercar servicios y mejorar la atención a las familias de Parral y municipios aledaños.

Por lo que la gira cerró con señales de coordinación, ya que hubo una reunión con el alcalde parralense Chava Calderón y con FICOSEC, además del respaldo operativo de Gabriel Sepúlveda y del magistrado regional Yamil Athié, hoy pieza visible del impulso a la “justicia cercana”. Así que lejos de fragmentar el Distrito Judicial Hidalgo, la magistrada presidenta Marcela Herrera lo pone en prioridad y asume la alta demanda que ello implica, y que es el llevar la política judicial al territorio.