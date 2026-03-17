Analizaremos con mucha responsabilidad, dice Presidente del Congreso respecto al Plan B de Sheinbaum

Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que hoy enviará su llamado Plan B electoral al Senado, el presidente del Congreso de Chihuahua, Guillermo Ramírez, señaló que esperará hasta leer el documento y así poder analizarlo con “mucha responsabilidad”.

“Yo creo que lo que sigue aquí es esperar a que se presente el documento de manera formal y nosotros posteriormente estaremos analizándolo con mucha responsabilidad y viendo de qué manera esas propuestas van a impactar en las entidades federativas”, afirmó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo agregó que “es necesario ver si se va a modificar la Constitución o si sólo se van a modificar leyes secundarias. Creo que estamos hablando prematuramente, pero hay que esperar en sí el documento para analizarlo a detalle”.

Y es que este martes, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de Plan B tras el rechazo hace unos días de su reforma electoral en el Congreso y anunció que será enviada al Senado.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que con esta iniciativa se buscará reducir los “privilegios” en el Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales y órganos electorales, se fijará un tope de entre siete y 15 regidores por municipio, y también a nivel presupuestal en los congresos locales.

De acuerdo con la funcionaria, los recursos ahorrados por esta reducción a nivel local serán destinados a obras públicas de municipios y estados.