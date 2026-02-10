Analizan Educación y Unicef acciones para mejorar servicio de agua, saneamiento e higiene en las escuelas

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (Unicef), trabajan de la mano para fortalecer las acciones que ayuden a mejorar las condiciones para brindar agua, saneamiento e higiene en las escuelas públicas de la entidad.

Por lo anterior, se llevó a cabo una capacitación para identificar, analizar y priorizar los principales retos financieros en la materia y crear una hoja de ruta consensuada que oriente a la movilización de recursos para la inversión, operación y mantenimiento de estos servicios hasta el 2030.

En representación del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, la inauguración del taller estuvo a cargo del jefe del Departamento Académico de Educación Secundaria, Jesús Humberto Mendoza López, quien destacó la importancia de estas mesas de trabajo conjuntas a favor de las y los estudiantes,

“Debemos celebrar cada vez que se inicia un programa, pues es un indicador de camino hacia el progreso; es dar un paso hacia la formación, instrucción y enseñanza para mejorar la infraestructura en beneficio de la niñez chihuahuense”, comentó el funcionario.

A su vez, el oficial de ASH (agua, saneamiento e higiene) para Unicef en Chihuahua, Alejandro Argüello Rocha, precisó que desde el 2019 se encuentran trabajando de manera coordinada con el estado para implementar acciones que garanticen un mejor servicio en los planteles educativos.

La capacitación estuvo a cargo de las especialistas e integrantes del Instituto Sueco de Investigación Ambiental, Sirly Castro Tuirán y Jovana Garzón Lasso, quienes establecieron una serie de dinámicas de participación entre las y los asistentes.

Durante el taller, además de autoridades de la SEyD, también se contó con personal de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, de la Secretaría de Salud, entre otros.