Analizan Diputados reformas en materia de trabajo y derechos de las mujeres

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobaron diversos dictámenes que buscan fortalecer los derechos laborales y la protección de grupos vulnerables en la entidad.

En la sesión, presidida por la diputada América Aguilar, se abordaron cuatro dictámenes en sentido positivo centrados en la justicia social y el bienestar de los trabajadores chihuahuenses:

1) Protección a Víctimas de Violencia: iniciativa para adicionar artículos a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de garantizar el estatus laboral de las mujeres que deban ingresar a refugios de protección por violencia de género.

2) Donación de Sangre: concesión de permisos con goce de sueldo para trabajadores que acudan voluntariamente a instituciones de salud a donar sangre o sus componentes.

3) No Discriminación Laboral: reformas a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado para asegurar la igualdad de acceso al empleo.

4) Nuevos Días Inhábiles: Se contempla declarar el 2 de noviembre de cada año como día inhábil para las dependencias de la Administración Pública Estatal.

A la reunión de la Comisión asistieron las diputadas América Aguilar, Nancy Frías (PAN), y el diputado Óscar Avitia (Morena).