Analiza Bonilla suspensión de Luis Terrazas hasta que el OIC concluya investigación y ponga sanción

El presidente municipal Marco Bonilla, en continuidad con el tema del subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Terrazas Fraga, dio a conocer que ve la posibilidad de suspenderlo de sus funciones de manera temporal, en lo que el órgano interno de control (OIC) culmina la investigación y determina la sanción, tal y como ocurrió el año pasado con el regidor Miguel Riggs, quien, por hacer un insulto a la síndica, fue suspendido 30 días hábiles.

“Me hubiera gustado ver que con ese coraje hubieran defendido a Olivia Franco, con esa valentía, porque las dos situaciones estuvieron absolutamente mal, me hubiera gustado mucho que Morena se manifestara y solicitara el expulsar a Miguel Riggs del partido y de la regiduría, pero jamás hubo una sola manifestación de todos aquellos actores que hoy se están crucificando”.

Proceso obligatorio que marca la ley

El mandatario capitalino, insistió en señalar este acto como lamentable. “Reitero mi respeto total para Andrea Chávez, no se merece estas manifestaciones que hicieron a su persona, más allá de la política y de las situaciones partidistas, es una persona y tiene dignidad, es una falta de respeto a ella y a su bebé. No estamos de acuerdo con esta situación, hemos abierto de oficio esta solicitud de investigación, tenemos que seguir procesos también, yo sé que a veces en morena no están acostumbrados a este tipo de situaciones y quieren pasarse por el arco del triunfo la ley y por eso se les atrincheran funcionarios en la Secretaría de Educación Pública, para tratar de negociar sus salidas, porque no están acostumbrados a respetar el marco de la Ley, sin embargo, hay procesos que se tienen que seguir”.

Finalmente subrayó que en este caso ya se está viendo la posibilidad, en tanto se concluya la investigación del OIC, ordenar la separación temporal del funcionario, hasta en tanto se determina la responsabilidad que tiene, tal fue el caso del regidor Miguel Riggs, quien determinó la sanción fue el Órgano Interno de Control que acató con toda responsabilidad. “Entonces estamos analizando en el marco de mis facultades si podemos decretar la suspensión hasta en cuanto se resuelva la investigación”.