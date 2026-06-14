Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

intenso que vivieron durante su carrera en la agrupación y abordan la posibilidad de volver a compartir escenario.

Anahí recuerda el momento en que pensó en dejar RBD

Durante la conversación transmitida en Encuentros sin Fronteras, Anahí relató que su mayor pelea con Herrera ocurrió en Colombia, en los primeros años de las giras internacionales de RBD.

La discusión surgió después de un concierto, cuando parte del grupo quiso salir a jugar bajo la lluvia. Anahí se negó, preocupada por su voz y la agenda de presentaciones pendientes. La diferencia de opiniones escaló rápidamente y ambos terminaron gritándose dentro del hotel.

La actriz recordó: “Me quiero salir del grupo”, mostrando la intensidad que alcanzó la disputa. Sin embargo, la reconciliación llegó en menos de dos horas y ambos retomaron su amistad como si nada hubiera pasado. Ese episodio, admiten, marcó una pauta en su relación profesional y personal dentro del grupo.

Poncho Herrera revela cuándo supo que debía dejar la banda

Alfonso Herrera confesó en el mismo espacio que, tras años de trabajo ininterrumpido y la presión de la fama, llegó un punto en que sintió la necesidad de cerrar el ciclo con RBD. Aunque no precisó una fecha exacta, el actor relató que fue durante una de las giras internacionales cuando se dio cuenta de que su tiempo en la banda debía terminar.

A pesar de estas tensiones, Herrera expresó su agradecimiento: “Siempre voy a recordar esa etapa con cariño y gratitud”, dijo en Encuentros sin Fronteras. El actor reconoció que la experiencia en RBD transformó su vida y le permitió forjar lazos que perduran hasta hoy.

La amistad después de RBD y los rumores de un proyecto conjunto

Aunque los caminos de Anahí y Herrera han sido distintos en los últimos años, ambos mantienen una relación cercana. Desde mayo de este año, los seguidores especulan sobre un posible reencuentro tras la publicación de un video en redes sociales acompañado por la frase “M&M”. Esta acción desató comentarios sobre una nueva colaboración entre ambos artistas.

En el episodio de Encuentros sin Fronteras que dura 23 minutos, los exintegrantes compartieron anécdotas personales y mostraron el lado más humano de su trayectoria en RBD. Entre risas y nostalgia, revivieron momentos decisivos que definieron su paso por la agrupación.

Con información de Infobae