Mantiene FGE operativos de búsqueda de ausentes en la Zona Noroeste

En seguimiento al compromiso de mantener acciones de búsqueda de personas ausentes y/o desaparecidas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, desplegaron un operativo en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

La intervención policial llevada acabo ayer sábado, fue especifica para dar con el paradero de dos jóvenes que en diferentes fechas fueron vistos por última vez en el citado municipio.

Los agentes ministeriales recorrieron espacios públicos, calles concurridos y centros comerciales, en donde realizaron entrevistas, además, pegaron y repartieron las pesquisas de:

Danna Paola Domínguez Magallanes, de 21 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 08 de junio de 2026.

Carlos Mario Ruiz Orozco, de 28 años de edad, visto por última vez el 11 de junio del año en curso.

Los trabajos seguirán de manera permanente en los diversos municipios de la región, con el objetivo de dar a las familias certeza del paradero de sus seres queridos.