Aseguran vehículo con reporte de robo durante operativo de vigilancia en Aldama

Como parte de las acciones permanentes de prevención y combate al delito que se realizan dentro del operativo de blindaje carretero Chihuahua-Aldama-Ojinaga, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), aseguró un vehículo con reporte de robo en el municipio de Aldama.

Los hechos ocurrieron durante recorridos en el sector norte de Ciudad Aldama, cuando detectaron una camioneta estacionada sobre la vía pública en el cruce de las calles M. Irigoyen e Insurgentes.

Tras realizar la verificación correspondiente en las plataformas institucionales, los agentes confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo, por lo que procedieron a implementar los protocolos de actuación policial y preservación de indicios.

Para garantizar la seguridad de la intervención, se estableció un perímetro de resguardo en el área mientras se realizaban las inspecciones y verificaciones correspondientes. Asimismo, se solicitó apoyo adicional para fortalecer la seguridad perimetral durante las diligencias.

El vehículo asegurado corresponde a una camioneta la cual fue localizada sin personas a bordo y sin que se presentara alguna persona que acreditara su legal posesión.

Conforme a los procedimientos establecidos, el personal policial realizó el registro fotográfico de la escena, la documentación del vehículo y la aplicación de la cadena de custodia, quedando la unidad bajo resguardo para su posterior traslado y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene de manera permanente los recorridos de vigilancia y prevención en la región centro-sur de la entidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad patrimonial de las familias chihuahuenses y combatir los delitos relacionados con el robo y la comercialización ilegal de vehículos.