Amplía JMAS Chihuahua un mes más el programa “Ponte al Corriente con el Agua”

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que su programa de descuentos extraordinarios “Ponte al Corriente con el Agua” se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, a fin de abatir el rezago en cuentas con adeudos superiores a un año ante el organismo.

Los deducciones que se ofrecen continúan en el mismo porcentaje, es decir, un 90 por ciento de rebaja en multas y recargos, y un 80 por ciento en adeudo de los servicios de agua, drenaje y saneamiento, siempre y cuando sea para usuarios domésticos.

En cuanto a usuarios comerciales, la reducción se mantiene en 100 por ciento en multas y recargos y 65 por ciento en agua, drenaje y saneamiento.

La JMAS Chihuahua recuerda a la ciudadanía que este esquema no aplica para cuentas que ya se beneficiaron en años anteriores con disminuciones similares.