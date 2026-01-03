AMLO a Trump tras ataque a Venezuela: “No caiga en la autocomplacencia; la victoria de hoy puede ser la derrota de mañana”

Ciudad de México. El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este sábado con un mensaje público para condenar el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, la captura del presidente Nicolás Maduro y el anuncio de Donald Trump de que su gobierno administrará ese país. Desde su retiro de la vida política, publicó un mensaje en la plataforma X dirigido directamente a Trump, a quien el tabasqueño advirtió que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln aceptarían que Estados Unidos actuara como una “tiranía mundial”, y afirmó que sus convicciones libertarias le impiden guardar silencio ante lo que calificó como un atentado a la soberanía venezolana.



En su pronunciamiento, López Obrador expresó su total apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al subrayar su identidad latinoamericana y su respaldo al gobierno mexicano. “Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”, escribió el exmandatario.



El exjefe del Ejecutivo federal pidió a Trump actuar con prudencia y no dejarse llevar por sectores belicistas dentro de su propio país. “Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”, señaló en su mensaje.



AMLO advirtió que lo que hoy puede presentarse como un triunfo político o militar puede convertirse en una derrota de largo alcance. “No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, subrayó.



López Obrador señaló que la intervención estadounidense constituye un acto de prepotencia y un “secuestro” del presidente venezolano, y sostuvo que figuras históricas como Bolívar y Lincoln jamás habrían avalado una política de imposición internacional. “Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, afirmó, al tiempo que llamó a reflexionar sobre las consecuencias históricas de este tipo de decisiones.



“Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX”, concluyó, antes de añadir la frase dirigida a Trump: “Por ahora no le mando un abrazo”.