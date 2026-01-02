AMDA Chihuahua celebra la eliminación del decreto de regularización de autos extranjeros

Desde la Asociacion de Distribuidores de Automotores del Estado de Chihuahua (AMDA) que encabeza Antonio Morales dio a conocer que hay una muy buena noticia para el sector automotriz y para la movilidad del estado. A partir del 1 de enero de 2026, quedó oficialmente derogado el decreto federal que permitía la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocido también como el “decreto de autos chuecos”.

Esta decisión pone fin a una medida que, desde el 19 de enero del 2022, tuvo efectos negativos en el mercado automotor del país y particularmente en estados como Chihuahua. A nivel nacional, este decreto permitió la incorporación de casi 3 millones de vehículos, muchos de ellos altamente contaminantes, de procedencia poco clara y con impactos directos en la seguridad vial.

Es importante recordar que Chihuahua fue el estado líder a nivel nacional en regularizaciones, con más de 600 mil vehículos, lo que dimensiona el impacto que esta política tuvo en nuestras ciudades.

“Como distribuidores de vehículos nuevos, siempre hemos sido claros: regularizar lo ilegal no es el camino correcto. Por ello celebramos que hoy se dé mayor certeza al mercado, ya que la importación de vehículos usados deberá volver a realizarse bajo reglas claras, como lo establece el decreto vigente desde 2011, el cual exige cumplir requisitos y brinda mayor seguridad jurídica a los propietarios”, comentó-

Reconocen que la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que esta medida fortalece la legalidad, el orden y la transparencia en el sector automotriz, además de contribuir a una mejor movilidad y a la reducción del impacto ambiental.

Desde AMDA Chihuahua reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando con las autoridades, especialmente en temas clave como el fortalecimiento del REPUVE y la construcción de programas de renovación del parque vehicular.

Estamos convencidos de que esta decisión es un paso en la dirección correcta para lograr un mercado más ordenado, ciudades más seguras y una mejor calidad de vida para las familias chihuahuenses.