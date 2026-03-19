AMDA al pendiente de renegociación del TMEC

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Chihuahua, Adrián Haddad García dio a conocer que esperan una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), estarán atentos a los cambios que se lleguen a presentar.

“AMDA no deja de ser un sector de comercialización y distribución obviamente estamos muy atentos porque dependemos de la producción y de lo que creo que está más el tratado de libre comercio y el tema de los contenidos de origen, que vemos que México pueda sacar ventaja de algo que Estados Unidos, creo valora mucho al ser un país vecino y aquí son oportunidades que no se pueden perder”, comentó.

Reitera que será una tarea que tendrá el gobierno federal en cuidar el lazo comercial que tiene México con el TMEC.

El sector automotriz cuenta con plantas de formación de vehículos en el vecino país y se da la comercialización en México, no es el único sector que cuenta con este trabajo en conjunto.

Cabe destacar que las negociaciones de este tratado comenzarán en junio aproximadamente y ya se han dado acercamientos a través de la Secretaría de Economía que encabeza Marcelo Ebrard.