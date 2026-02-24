Alumnos del Cobach destacan en Olimpiada Nacional de Filosofía

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) tuvo una participación sobresaliente en la XIV Olimpiada Mexicana de Filosofía, celebrada en San Andrés Cholula, Puebla, en la Universidad Iberoamericana Puebla.

La competencia, avalada por el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, busca incentivar el interés por la filosofía en el nivel medio superior, así como fortalecer el pensamiento crítico, la reflexión ética y el análisis de asuntos relacionados con la ciencia, el arte y la sociedad.

En esta edición, las y los estudiantes elaboraron ensayos en lengua materna y en lengua extranjera, demostrando solidez en la argumentación, capacidad de análisis y claridad en la expresión escrita.

Los resultados obtenidos por el alumnado del Cobach fueron los siguientes:

Modalidad a distancia

Lengua Extranjera (inglés):

• Medalla de Bronce: Alexandra Armendáriz (Plantel 3)

• Medalla de Bronce: Hiram Sáenz Tapia (Plantel 10)

• Mención Honorífica: Liliana Ramírez Rentería (Plantel 8)

Lengua Materna:

• Medalla de Plata: Marcela Zubiate (Plantel 4)

• Medalla de Bronce: Fernanda Robledo Pérez (Plantel 5)

Modalidad presencial

Lengua Extranjera (inglés):

• Medalla de Bronce: Serena Mari Olivas (Plantel 14)

• Medalla de Bronce: Diego Antonio Moreno Anguiano (Plantel 19)

Lengua Materna:

• Medalla de Bronce: César Alejandro Mendoza Franco (Plantel 2)

• Medalla de Bronce: Ma. Mercedes Olea Díaz (Plantel 8)

Con su participación en este encuentro nacional, el Cobach reafirma su compromiso con la formación académica integral y el impulso de espacios que promueven el pensamiento reflexivo y el intercambio de ideas.