Alfredo Chávez encabeza encuestas abiertas en redes entre aspirantes del PAN en Chihuahua capital

En distintos ejercicios de participación abierta realizados en plataformas digitales y redes sociales, Alfredo Chávez ha obtenido los mejores resultados entre los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) a la candidatura por la alcaldía de Chihuahua capital, al colocarse de manera reiterada en el primer lugar frente a otros perfiles del mismo partido.

Encuestas abiertas difundidas por medios y portales informativos han registrado una ventaja constante para Chávez, con diferencias amplias respecto a otros aspirantes. En el ejercicio más reciente, publicado por ForoCentro, Alfredo Chávez obtuvo 867 votos, superando por más de tres veces a Santiago de la Peña y César Jáuregui.

Estos ejercicios, realizados principalmente a través de redes sociales, no miden intención de voto ni sustituyen a encuestas demoscópicas con metodología científica; sin embargo, funcionan como indicadores de alcance, interacción y capacidad de movilización digital, al tratarse de votaciones abiertas con participación directa de usuarios.

La disparidad entre los resultados observados en este tipo de encuestas abiertas y otros estudios difundidos recientemente ha abierto la discusión sobre los distintos métodos de medición que hoy circulan en el espacio público, así como sobre los alcances y objetivos de cada ejercicio, particularmente entre sondeos digitales abiertos y mediciones tradicionales.

De acuerdo con los datos publicados, el respaldo hacia Alfredo Chávez se ha mantenido por encima del registrado por otros perfiles panistas en ejercicios de participación abierta, lo que refleja una base activa de apoyo en el entorno digital y una mayor capacidad de activación en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.

Analistas en comunicación política señalan que este tipo de mediciones permiten observar tendencias de conversación y posicionamiento en redes sociales, aunque subrayan que deben interpretarse como un elemento complementario dentro del escenario político rumbo a los procesos internos y electorales.