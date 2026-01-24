Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, el asesinado por agentes federales en Mineápolis

Mineápolis.- El manifestante de Mineápolis asesinado a tiros por un oficial federal, era un enfermero de cuidados intensivos de nombre Alex Jeffrey Pretti, de 37 años.

Los padres de la víctima aseguraron que era un ávido amante de la naturaleza que disfrutaba de las aventuras con Joule, su querido perro leopardo Catahoula, quien también falleció recientemente. Participó en las protestas tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a principios de este mes.

“Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Mineápolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas más”, dijo Michael Pretti, el padre de Alex. “Sentía que protestar era una forma de expresar su preocupación por los demás”.

Pretti era ciudadano estadunidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales indicaban que no tenía antecedentes penales y su familia afirmó que nunca había tenido contacto con las fuerzas del orden, salvo un par de multas de tráfico. En una conversación reciente con su hijo, sus padres, que viven en Wisconsin, le dijeron que tuviera cuidado al protestar.

Un médico del Departamento de Asuntos de Veteranos en Mineápolis,‪ Dimitri Drekonja, identificó a la víctima como un compañero suyo: “Alex Pretti era colega en el Departamento de Asuntos de Veteranos. Lo contratamos para reclutar para nuestro ensayo. Se convirtió en enfermero de cuidados intensivos; me encantó trabajar con él. Era una persona amable y bondadosa que vivía para ayudar, y estos cabrones lo asesinaron”, dijo en su perfil de Blue Sky Social.

Por el asesinato de Alex Pretti, ciudadanos en Mineápolis instalaron un monumento improvisado que comenzaba a tomar forma en una parada de autobús junto al lugar del tiroteo. La gente dejó flores y encendió velas.

Mientras tanto, Allison Bross abrió su tienda de moda, b. Resale, que se ubica junto al lugar del tiroteo, para que los manifestantes pudieran comprar comida, agua, usar el baño, recibir atención médica y descansar de las gélidas temperaturas del exterior.

“Somos un negocio comunitario; no existimos sin la comunidad”, dijo. “Así que, si nos enteramos de que alguien en nuestro vecindario está sufriendo, estaré aquí de inmediato”.

Jefe de policía de Mineápolis confirma que Alex Pretti era un “ciudadano estadunidense”

El jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, dijo que la persona fallecida es un “ciudadano estadunidense”. La víctima ha sido identificada como Alex Pretti, residente del sur de Mineápolis, según The Minnesota Star-Tribune.

En medio de las redadas migratorias, el ciudadano estadunidense de 37 años, Alex Pretti, se manifestaba contra las redadas migratorias en Mineápolis que instó Trump como parte de la campaña antimigratoria de su gobierno, que ha generado una ola de rechazo en varios estados de EU.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre fallecido era un “inmigrante ilegal buscado por agresión violenta” que portaba una pistola de 9 mm cuando fue abordado por agentes. La agencia afirma que el hombre pretendía “masacrar a las fuerzas del orden”.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que su único contacto anterior con la policía fue por infracciones de tránsito y que tenía licencia para poseer armas.

El asesor de Trump, Stephen Miller, ha calificado a Pretti de “terrorista doméstico” que “intentó asesinar a agentes del orden federal”.

El jefe de la policías de Mineápolis, Brian O’Hara, señaló que el incidente marca la última escalada de tensión entre las comunidades de la ciudad y los agentes federales que actúan en nombre del Departamento de Seguridad Nacional tras la muerte a tiros de Renee Good a principios de este mes. Ella también tenía 37 años.

El video del tiroteo muestra a un grupo de agentes forcejeando con un hombre en una calle de la ciudad antes de que se produzcan al menos diez disparos. Se desconocen las circunstancias que llevaron al tiroteo.

El Minnesota Star-Tribune informa que el hombre recibió un disparo en el pecho y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.

Bill Melugin, de Fox News, tuiteó que una fuente del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el sospechoso estaba armado. Melguin publicó entonces una foto de una pistola en el asiento del coche que supuestamente pertenecía al hombre herido.

Tras el tiroteo, una multitud enfurecida se reunió y gritó groserías a los agentes federales, llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a casa. Un agente respondió burlonamente mientras se alejaba, diciéndoles: “¡Buu!”.

La intersección donde ocurrió el tiroteo ha sido bloqueada y agentes de la Patrulla Fronteriza se encuentran en el lugar, intentando calmar las protestas.

Se estima que más de 2 mil agentes federales están recorriendo las calles de Mineápolis-St. Paul en busca de inmigrantes para detenerlos, y el Departamento de Seguridad Nacional de los EU informa más de 3 mil arrestos desde principios de diciembre, los residentes se han organizado para monitorear, interrumpir y protestar contra la represión en las calles.