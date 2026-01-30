Alerta Sistema Estatal Anticorrupción por resolución federal a favor de Corral que limita fiscalización de recursos públicos

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chihuahua celebró de manera presencial su primera sesión ordinaria de 2026 en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública, donde se aprobaron acuerdos operativos y se encendieron alertas por una reciente resolución de un Tribunal Colegiado Federal.

Con la asistencia de todos los integrantes del Comité Coordinador, se aprobó el calendario de sesiones ordinarias correspondiente al periodo febrero 2026–enero 2027.

En esta ocasión, el Comité contó con la presencia de Carmen Hidalgo Posada, titular del Órgano Interno de Control del municipio de Chihuahua, como invitada institucional, en seguimiento a un acuerdo previo para abrir espacios de diálogo con los órganos de control municipales.

Uno de los puntos más importantes se abordó en asuntos generales, donde las y los integrantes del Comité analizaron una resolución emitida por un Tribunal Colegiado Federal relacionada con un conflicto competencial, la cual interpreta que las irregularidades en el manejo de recursos federalizados deben ser conocidas exclusivamente por autoridades federales.

Las y los participantes advirtieron que dicha resolución confunde el régimen jurídico de las aportaciones federales con el de las participaciones federales, al aplicar criterios previstos para las primeras a recursos que, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, pertenecen al ámbito de libre disposición de las entidades federativas y municipios.

De acuerdo con lo expuesto, esta interpretación podría generar consecuencias graves, al limitar las facultades de fiscalización, investigación y sanción de instancias locales como la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, particularmente en estados cuyo presupuesto se integra mayoritariamente por recursos federalizados.

Las y los integrantes del Comité coincidieron en que el criterio adoptado por el tribunal federal representa un precedente riesgoso, ya que podría ser solicitado en otros casos, afectando la eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción y el propio Sistema Nacional de Fiscalización.

Ante este escenario, el Comité Coordinador acordó realizar un análisis técnico y jurídico exhaustivo de la resolución, con el objetivo de construir una posición institucional conjunta que permita defender el marco constitucional de competencias y garantizar que las autoridades estatales continúen ejerciendo sus atribuciones en el combate a la corrupción.

La sesión concluyó con el compromiso de las instituciones integrantes del SEA de actuar de manera coordinada para evitar cualquier retroceso en los mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción en el estado de Chihuahua.