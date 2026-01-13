Alerta Fiscalía ante fraudes por ventas en Facebook, explican modus operandi

La Fiscalía de Distrito Zona Centro emitió una alerta a la población para evite ser víctimas de fraude en redes sociales, principalmente en Facebook, a tráves de Marketplace o grupos de venta.

Isaac Flores Fuentes, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos destacó que se ha visto un incremento en fraudes a tráves de 3 modalidades:

Renta de vivienda

La víctima busca ofertas de casas o departamentos en renta desde el Marketplace o en grupos, contacta al supuesto arrendador vía Messenger y el estafador le proporciona un número de WhatsApp para continuar con la negociación. Posteriormente le proporciona imágenes del interior de la vivienda, costo de renta y demás condiciones.

El estafador finge que hay varias personas interesadas, orillando a la víctima a intentar no perder la oportunidad de rentar, pidiendo un adelanto del depósito. Para generar confianza, el presunto arrendador envía una credencial con fotografía de él o de su pareja, para generar confianza y una vez que recibe transferencia, acuerdan fecha y hora para entregar las llaves, sin embargo, nunca llegar al lugar y bloquea toda forma de comunicación.

Venta fraudulenta de vehículos

La víctima busca ofertas de vehículos en renta desde el Marketplace o en grupos, contacta al estafador quien le proporciona un número de WhatsApp para continuar con la negociación.

Una vez que proporciona las características del vehículo, pregunta a la víctima en qué municipio se encuentra, para luego responder que el vehículo está en otra ciudad, ofreciendo llevarlo a cambio de un enganche y proporcionando identificaciones oficiales para generar confianza. Despúes de recibir el dinero, bloquea a la víctima.

Compras simuladas

La víctima sube algún artículo por Marketplace o grupos de venta, el estafador se comunica mostrándose interesado, ya sea por Messenger o WhatsApp. Envía un comprobante de pago editado y expresa que no puede ir personalmente por la compra, por lo que anuncia que enviará a un mensajero vía DiDi o Uber.

Pese a que el depósito no se refleja en la cuenta de la víctima, el estafafor presiona indicando que el mensajero ya está afuera del domicilio, argumentando que el pago se reflejará más tarde.

Finalmente, la víctima manda el artículo y se queda sin mercancía y sin dinero, al tratar de contactar al estafador, este bloquea toda vía de comunicación.

En este sentido, las recomendaciones que emite la Fiscalía son las siguientes:

-No depositar o transferir anticipos para apartar vehículos, viviendas o artículos

-No cerrar tratos, o hacer depósitos de ningún tipo sin ver físicamente al vendedor o arrendador

-No enviar documentos oficiales como la INE por WhatsApp o Messenger ya que se utiliza para otro tipo de fraudes

-En caso de ser el vendedor, asegurarse de tener el depósito en la cuenta y que el dinero se pueda disponer, o bien, solicitar pago en efectivo

-No entregar mercancía a choferes de plataformas como Uber, DiDi o InDriver a menos de haber recibido el pago y que este sea comprobable

Agregó que de noviembre 2025 a enero 2026 se cuenta con 12 denuncias por fraude en renta de vivienda, 7 por fraude en venta de vehículos y 11 más por compras simuladas, todo ello en la Zona Centro.