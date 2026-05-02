Trump publica fotos de IA: aparece sin camisa en National Mall con miembros del gabinete

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social una serie de extrañas fotos generadas por IA, incluyendo una en la que aparece junto a miembros de su gabinete sin camisa, descansando en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

En una publicación sin texto del viernes, compartida a las 11:03 pm., hora local, se ve a Trump, de 79 años, sonriendo y levantando el pulgar mientras se recuesta en una camastro inflable dorada en el histórico estanque de National Mall.

El vicepresidente JD Vance, de 41 años, aparece junto a él, también haciendo un gesto de aprobación con el pulgar, junto con el secretario de Estado Marco Rubio, de 54 años, y el secretario del Interior Doug Burgum, de 69 años. Una mujer no identificada, posiblemente generada por IA, también aparece en la escena, flotando cerca con gafas de sol y un bikini de cuadros azules y blancos.

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln está siendo sometido a un proyecto de embellecimiento acelerado, ordenado por Trump y supervisado por Burgum. El proyecto, con un presupuesto de 1.5 millones de dólares, busca reparar las filtraciones en la base de granito deteriorada del estanque mediante la aplicación de un nuevo revestimiento industrial de color azul bandera estadunidense que, además, sellará y reparará la estructura.

El diario The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios al respecto.

En ese mismo arrebato de actividad nocturna, Trump publicó imágenes adicionales del Estanque Reflectante, incluyendo una que sugería que estaba en malas condiciones durante la presidencia de Barack Obama, así como dos representaciones que mostraban cómo se espera que luzca una vez que se complete el proyecto de renovación.

Trump ya había criticado a la administración anterior por el estado del monumento, prometiendo que el lugar sería restaurado por completo para el 250 aniversario de la nación, el 4 de julio.

“El secretario del Interior, Doug Burgum, y yo estamos trabajando para arreglar el estanque reflectante, que está absolutamente asqueroso, entre el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington”, escribió Trump en Truth Social. “Se suponía que este trabajo lo haría la administración Biden, pero el somnoliento Joe no sabe lo que es ‘limpio’ ni un mantenimiento adecuado. ¡El presidente y el secretario sí lo saben!”.

Pero no todos parecen estar de acuerdo con los cambios. El viernes, el estanque reflectante fue vandalizado con un gran grafiti que mostraba los números “86 47” pintados con aerosol.

El número “86”, comúnmente utilizado en el sector servicios para indicar la retirada de un artículo, ha sido interpretado por algunos republicanos como una amenaza velada contra Trump. La controversia surge en medio de la reciente acusación contra el ex director de la FBI, James Comey, relacionada con una publicación en redes sociales del año pasado en la que compartió una imagen de conchas marinas dispuestas para formar la palabra “8647”, que según las autoridades fue interpretada como un mensaje amenazante hacia Trump.

El lugar fue asegurado y cubierto mientras se organizaban las labores de limpieza, según informó un portavoz de la Policía de Parques de Estados Unidos al Washington Examiner. La investigación continúa en curso.