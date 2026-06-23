Alemania suspende servicio de trenes a nivel nacional por falla en sistema de comunicación

Berlín. El operador ferroviario nacional de Alemania informó que suspendió el servicio de trenes en todo el país a última hora de este martes debido a un problema con el sistema de comunicación.

Deutsche Bahn informó en un breve comunicado en su sitio web que todos los trenes estaban detenidos en las estaciones debido a un problema a nivel nacional con el sistema de comunicación digital GSM-R, que se utiliza para la comunicación interna en la red ferroviaria.

No se disponía de información inmediata sobre la causa del problema. Deutsche Bahn escribió que: “nuestros técnicos están trabajando a toda presión para solucionar la avería”. No especificó cuánto tiempo podría tardar ni cuántos trenes se verían afectados.