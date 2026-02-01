Alcaraz se impone ante Djokovic y gana el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz consolidó su condición de número uno del mundo tras ganar en la final del Abierto de Australia al serbio Novak Djokovic y pone tierra de por medio respecto al italiano Jannik Sinner, segundo en la clasificación.

Con el triunfo, Alcaraz, que nunca había pasado de los cuartos de final en Melbourne, suma 13 mil 650 puntos en el ranking ATP y supera en 3 mil 350 puntos a Sinner, que defendía el título conseguido el año pasado.

Alcaraz tiene asegurado mantener el primer lugar en los próximos meses, aunque todo lo que sume Sinner en los eventos que dispute será añadido a su puntuación porque en el 2025 no jugó hasta el Masters 1000 de Roma por la sanción de tres meses por dopaje.

Con 19 años y 130 días, Alcaraz se convirtió en el número 1 mundial más joven de la historia tras ganar el título en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Regresó al número 1 del ranking por primera vez en casi dos años tras ganar el título en el US Open el año pasado y se ha mantenido en la cima durante todas las semanas menos una desde entonces. Comenzó su quincuagésima sexta semana como número uno.

Djokovic, que había iniciado el torneo en el cuarto lugar del ránking, subirá al tercer lugar en detrimento del alemán Alexander Zverev, finalista el pasado curso.

Con información de EFE