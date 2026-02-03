Alcaldesa de NCG entrega carta a Sheinbaum; pide apoyo en seguridad

Presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes, Edith Escarcega Escontrias comentó que entregó a la presidenta de la república Claudia Sheinbaum una carta, cuyo objetivo tiene es tener un nuevo cuerpo de seguridad avalado y conformado como lo indica la ley esto tras las cancelaciones que ha dado el Gobierno del Estado,

En este sentido la alcaldesa mencionó que desde el 2023 que se dio el Mando Único en la localidad por parte del Gobierno del Estado, era necesario poner en práctica una nueva estructura, misma que se ha querido tocar con el Secretario General Santiago de la Peña y el Secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Gilberto Loya.

Estas reuniones no se han dado, la alcaldesa señala que la han dejado “plantada” por lo cual comienza con buscar apoyo de la federación para crear un grupo vial y seguridad de 86 personas.

Esta una conformación tendría exámenes psicométricos mismos que se realizarían en Ciudad de México para avalar su proceso legal y bien conformado.

Recalca que por parte de la SSSPE no han tenido más reuniones desde la pasada jornada electoral de jueces, asimismo se han cancelado debido a agenda.